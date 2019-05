Le pagelle di Milinkovic: eroico, entra e vola come un'aquila per il gol

Trionfa la Lazio in Coppa Italia e il merito è anche di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, lasciato inizialmente fuori da Simone Inzaghi per la sfida contro l'Atalanta, entra in campo al 79' e poco dopo realizza di testa il vantaggio biancoceleste. Il calciatore è premiato con ottimi voti da tutti i quotidiani in edicola questa mattina, idem per Tuttomercatoweb.com che l'ha esaltato nell'immediato post-gara con un 7,5. "Entra e al primo pallone la manda in rete, probabilmente con l'unica possibilità per una Lazio che appare inferiore in ogni zona", il giudizio del nostro portale mentre per La Gazzetta dello Sport si tratta di un doppio capolavoro: "Suo e di Inzaghi, che gli dà fiducia nonostante i pochi allenamenti", in quanto non giocava dalla semifinale contro il Milan. "Il tempo di sistemarsi e salire come un'aquila per il gol che mette in ginocchio l'Atalanta", scrive il Corriere dello Sport. "Eroe", aggiunge Il Messaggero.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7

Lalaziosiamonoi.it: 8