© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prestazione offerta da Joao Miranda contro il Napoli è la fotografia delle difficoltà avute da tutta la squadra di Spalletti. Per Tuttosport "viene infinocchiato da Mertens in occasione del gol del belga", ma in generale la sua prova è insufficiente e piena di disattenzioni ed errori. E infatti nessuna testata regala al brasiliano la sufficienza.

TuttoMercatoWeb: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews: 5,5