Ancora un ko per la Fiorentina, che perde in maniera pesante in casa con la Roma. A rischio la panchina del tecnico Montella, bocciato da tutti i quotidiani. 5,5 il voto per La Gazzetta dello Sport: "Le assenze di Ribery e Chiesa sono macigni, ma la sua Fiorentina sembra troppo fragile. Boateng contesta la sostituzione". Stesso voto dal Corriere dello Sport che precisa: "Se verrà esonerato sarà perché ha conquistato un solo punto nelle ultime sei giornate". Mezzo voto in meno da TMW, che boccia in pieno il tecnico viola: "La Fiorentina forse gioca meglio rispetto alla partita contro l'Inter ma questa volta di fronte ha una squadra in formissima e senza assenze pesanti. Il miracolo di qualche giorno fa non si ripete e la squadra si scioglie sotto i colpi di altissima qualità dei giallorossi. Il cambio di Boateng ammazza la squadra che non riesce più a tenere la palla davanti e l'inserimento di Eysseric è tutto da spiegare. Non è detto che riesca a mangiare il panettone che ha chiesto a gran voce in conferenza stampa".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Firenzeviola.it: 5,5