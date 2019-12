© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata no per Luis Muriel in quel di Bologna con il colombiano che si sveglia nel secondo tempo ma che secondo La Gazzetta dello Sport mette a referto ben "30 palle perse". Tuttosport lo premia comunque con una sufficienza per l'impegno, sottolineando però la mancanza di "produttività" offensiva. Anche per TMW "prova ad accendersi" ma nonostante sia "più vivace nella ripresa" non basta per prendere la sufficienza. BergamoPost lo definisce "irritante" per come arriva sempre secondo rispetto al diretto avversario.

PAGELLE

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

BergamoPost: 5