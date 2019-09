© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è bastato un gran Juan Musso all'Udinese per evitare la sconfitta interna contro il Brescia. Nonostante le sue belle parate su Bisoli, Donnarumma e Sabelli, alla fine Romulo lo batte e il Brescia conquista i tre punti. Ma il portiere argentino è il migliore in campo, la vera certezza della squadra di Tudor, come scrive La Gazzetta dello Sport: 7 in pagella, come dal Corriere dello Sport. Un voto in meno da Tuttomercatoweb.com, solo mezzo da Tuttosport e Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5