Le pagelle di Nainggolan: il Ninja è tornato. "Ora non si perda di nuovo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol e non solo: il Ninja è tornato e l'Inter batte la Sampdoria grazie al gol di Radja Nainggolan. Pochi dubbi sulla prestazione del centrocampista belga, che unisce i critici: voto 7 condiviso quasi all'unanimità, le eccezioni sono al rialzo. "Dalle stalle alle stelle", scrive TMW. Mentre La Gazzetta dello Sport azzarda: "È cruciale che non si riperda in qualche discoteca".