Le pagelle di Nestorovski - Un gol che può cambiare un'intera stagione

vedi letture

Nestorovski contro la Juve non avrà giocato la miglior partita della carriera, ma il gol del pareggio che lancia i friulani verso una clamorosa vittoria conquistata poi nel finale, basta e avanza per entrare di diritto nella memoria storica dell'Udinese. Per TMW "brucia sul tempo Alex Sandro" con La Gazzetta dello Sport che aggiunge che quando segna di tuffo di testa "la partita cambia e anche la sua prestazione". Per Tuttosport, oltre che per il gol si distingue anche nel lavoro sporco e nel pressing a tutto campo mentre per Il Corriere della Sera dopo due tiri "precipitosi" di testa non sbaglia. Infine per TuttoUdinese, il gol segnato contro la Vecchia Signora potrebbe addirittura avergli cambiato l'intera stagione.

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoUdinese: 8