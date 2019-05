© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il peggiore in assoluto. Peggio di così non poteva fare", scrive in modo ipercritico Tuttosport per commentare la prestazione offerta da Ola Aina nella gara contro l'Empoli che di fatto ha escluso i granata dalla corsa europea. L'esterno di proprietà del Chelsea commette una lunga serie di errori iniziata col pallone perso in occasione del primo gol empolese. E da quel momento non riesce più a riprendersi, come dimostrano i voti negativi di tutte le testate.

TuttoMercatoWeb: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5