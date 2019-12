© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Rodrigo Palacio non molla e continua a trascinare il Bologna nonostante la carta d'identità inizi a pesare. Per la Gazzetta dello Sport il primo tempo è stato "devastante" e nella ripresa non molla fino a ottenere l'ovazione del pubblico del Dall'Ara. Per Tuttosport è una "scheggia impazzita" mentre per il Corriere di Bologna è uno "spettacolo a tutto campo" che merita la "standing ovation". Per TMW è un man of the match "intramontabile".

PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport:

Corriere dello Sport:

Corriere della Sera: 7,5

Corriere di Bologna: 8