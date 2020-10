Le pagelle di Pandev - Lotta come può, ma si spegne col passare del tempo

Goran Pandev ci prova in tutti i modi, ma non riesce a incidere, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport (5,5): "Ha 37 anni e corre fino allo sfinimento, finché proprio non ce la fa più. Il suo rendimento è inversamente proporzionale ai minuti: si spegne col passare del tempo". Prestazione generosa, ma comunque sotto la sufficienza.

I VOTI DI PANDEV:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5