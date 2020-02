© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per lui la carta d'identità non esiste". Il Corriere dello Sport motiva così il 7,5 a Goran Pandev, match winner del Genoa contro il Cagliari. Il macedone entra e segna, è come il buon vino. "Il gol è fortunoso - scrive La Gazzetta dello Sport - ma pesa tantissimo". Giudizi positivi ovunque, anche sulle pagine di Tuttosport, che sottolinea: il Genoa non può fare a meno di lui.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

GenoaNews1893: 7