Le pagelle di Patric: chiude con un raptus ingiustificabile. La sua gara è tutta nel morso

Male dietro, chiude col morso. Gara da dimenticare per Patric, difensore della Lazio che ieri ha perso contro il Lecce. Lo spagnolo è quasi unanimamente ritenuto il peggiore in campo: 4,5 sulle nostre pagine (follia pura il morso rifilato a Donati), 4 anche per il Corriere dello Sport ("raptus ingiustificabile"). E in quell'episodio c'è tutta la sua partita, per Tuttosport. Si scende addirittura a 3 sulle pagine del Corriere dello Sport. Più generosa la Gazzetta.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 3

LaLazioSiamonoi: 4