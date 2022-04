Lazio e Torino ci provano ma non si fanno male: 0-0 al 45'. Palo di Bremer, Sarri perde Patric

Due occasioni per il Torino, una spaccata di Milinkovic-Savic per la Lazio, nessun gol. Il primo tempo della sfida dell'Olimpico finisce 0-0: granata vicini alla rete alla mezz'ora con il palo colpito da Bremer di testa, nel finale infortunio muscolare per Patric, costretto a uscire dal campo dolorante.

Il racconto del primo tempo. Il ritmo c'è, lo spettacolo ha il diesel come carburante. Al netto di brividi sparsi qui e lì, la prima vera occasione arriva alla mezz'ora: su calcio d'angolo, Bremer si libera della marcatura e stacca. La palla sbatte sul palo, che restituisce a Ricci: Strakosha dice di no al centrocampista granata. Al 34' altra chance per gli ospiti, che col passare dei minuti prendono campo: Aina sfonda a destra, Vojvoda sul fronte opposto gonfia soltanto l'esterno della rete. Squillo laziale cinque minuti dopo, sull'asse Luis Alberto-Milinkovic: lo spagnolo lancia, il serbo ci prova in spaccata. Reattivo Berisha. Tegola per Sarri nel finale: Patric alza bandiera bianca per noie muscolari, al suo posto Luiz Felipe al rientro dall'infortunio.