Le pagelle di Perin - Il peggiore del Genoa: sicuri che sia meglio di Radu?

"Ingannato sul 1° gol, sfortunato sul 2°, gran colpevole sul 3°. Senza contare una corta respinta su tiro di Veretout, che poteva costare un'altra rete di Dzeko". La Gazzetta dello Sport di oggi non fa sconti a Mattia Perin, bocciato con un 4,5 in pagella che non lascia spazio a recriminazione alcuna. Il (nuovo) portiere del Genoa, ieri sera contro la Roma, è stato infatti il peggiore in campo, alimentando ulteriormente i dubbi sulla scelta del 'Grifone' di affidare a lui i guantoni da titolare in questa seconda parte della stagione. Siamo sicuri che non fosse meglio proseguire con Ionut Radu?

Questi tutti i voti di Mattia Perin:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

GenoaNews1893: 5