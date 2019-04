Le pagelle di Perisic: col gol si ritrova, anche se non è più terribile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Autore del gol nerazzurro contro la Roma, Ivan Perisic mette tutti d'accordo quest'oggi nei giudizi sulla prestazione. Un 6,5 collettivo che fotografa bene la prova fornita dal croato (non solo per il gol). "Nella ripresa si ritrova - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, non è più terribile ma almeno è affidabile, qua a là".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

FcInternews.it: 6,5