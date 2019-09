Le pagelle di Piatek: il revolver s'è inceppato, Pistolero bocciato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo scorso anno, alla prima stagione in Serie A, Krysztof Piatek ha realizzato 22 gol, di cui 9 con la maglia del Milan. Ma adesso il Pistolero pare aver smarrito la sua pistola. Nel derby contro l'Inter ha una sola palla gol, ma la spreca perché forse ci pensa troppo, scrive La Gazzetta dello Sport, quotidiano per cui la sua prestazione è da 5. Come non convenire, anche noi di Tuttomercatoweb.com ieri gli abbiamo dato lo stesso voto perché la sua involuzione - forse dovuta ai meccanismi di Giampaolo - è sotto gli occhi di tutti.

Stesso giudizio da parte di Tuttosport: il colpo di testa da solo nella crepa nerazzurra è inguardabile. Ancor più dure le sentenze di Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Troppo poco e molto male, non fa più niente al di là di quella palla gol. Il revolver s'è inceppato, pur dannandosi l'anima l'ex Genoa non convince per niente e merita un 4,5 in pagella dai due giornali. Più magnanimo Milannews.it, che lo salva con un 5,5.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 5,5