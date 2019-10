Le pagelle di Pioli - E se il problema non fosse l'allenatore?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport di lui dice "facciamo fatica a bocciarlo, questo è il materiale tecnico a disposizione". Per il Milan è arrivato il ko contro la Roma e la svolta, con l'ex tecnico della Fiorentina, non è arrivata. "Un ko dignitoso", dice Il Corriere dello Sport, ma nulla di più. "E se il problema non fosse l'allenatore?", si chiede infatti Il Corriere della Sera. La soluzione? Difficile trovarla. Quella proposta dalla pagella di Tuttomercatoweb.com è che "forse è il momento di cambiare qualcosa, a cominciare dal modulo. La classifica è davvero preoccupante".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5.5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5

Corriere della Sera 5

MilanNews 5.5