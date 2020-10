Le pagelle di Pioli: Milan rullo compressore. Ora azzecca anche turn over e cambi

21 risultati utili consecutivi, 8 vittorie ed 1 pareggio nelle 9 partite stagionali, per il Milan di Stefano Pioli. Non può essere un caso, scriviamo su TMW. Per la Gazzetta azzecca praticamente tutto, dal turn over ai cambi in corsa e il suo Milan si conferma rullo compressore. Per Tuttosport, invece, il successo sugli scozzesi è l'ennesima prova da squadra matura. Ed i meriti non possono che essere in gran parte del suo allenatore.