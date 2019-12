© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La migliore gara fino a questo momento" decreta la Gazzetta dello Sport parlando questa mattina di Adrian Rabiot dopo la vittoria contro l'Udinese. Anche il "combatte" di TuttoJuve suona molto bene dopo mesi in cui il suo talento si è visto pochissimo dalle parti della Continassa. Per Tuttosport "anche se non può essere perfetto, ha imboccato la strada giusta". Per La Stampa invece, gioca a "corrente alternata" ma la causa potrebbe essere quella del ruolo non proprio congeniale alle sue qualità. La crescita però, anche da un punto di vista fisico, è evidente, e Sarri finalmente può sorridere anche guardando giocare l'ex PSG.

PAGELLE:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

La Stampa: 6

TuttoJuve: 6,5