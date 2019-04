Le pagelle di Rasmussen: entra e si fa beffare da Floccari

© foto di Federico Gaetano

"Entra a freddo e questo inevitabilmente pesa". È l'attenuante di Jacob Rasmussen, difensore dell'Empoli che ieri è subentrato a gara in corsa a Maietta e poco dopo il suo ingresso in campo si è visto bruciare da Floccari, nel pesante KO dei toscani contro la SPAL. Dal 5 di TMW al 4 de La Gazzetta dello Sport, sabato da dimenticare per il giovane centrale, già promesso sposo della Fiorentina.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5