UFFICIALE: Il Feyenoord saluta 6 giocatori. Rasmussen torna a Firenze, Idrissi a Siviglia

Ofir Marciano, Timon Wellenreuther, Tein Troost, Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen e Sebastian Szymański lasciano il Feyenoord. Lo ha annunciato il club olandese sui propri canali ufficiali: "Troost continuerà la sua carriera con il NAC Breda, mentre Rasmussen e Idrissi torneranno rispettivamente alla Fiorentina e al Siviglia. A Marciano (contratto in scadenza), Wellenreuther e Szymański (entrambi in prestito) era stata offerta la possibilità di restare", si legge nel comunicato.

