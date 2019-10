© foto di www.imagephotoagency.it

E sono 701. Questo è il bottino in carriera di Cristiano Ronaldo che nella serata di ieri ha aperto le danze nel match contro il Bologna. Tuttomercatoweb.com ha dato al portoghese un bel 7 “Come il suo numero di maglia, come spesso gli capita. 701 gol in carriera, 33 con la Juve: i numeri parlano per lui, anche se la rete è quasi un accessorio nella sua partita”. Questo invece il commento della Gazzetta dello Sport: “Carico, tonico, cattivo. Non il Ronaldo killer - un gol e via in doccia - ma un giocatore a 360°”.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoJuve.com: 7