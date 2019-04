Le pagelle di Rugani: non si ripete. Perde il duello con De Ligt

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani era stato uno dei migliori in campo nella gara d'andata tra Ajax e Juventus ma ieri non è riuscito a ripetersi e alla fine è stato travolto dallo strapotere fisico degli olandesi. Sconfitto nel testa a testa con De Ligt in occasione del gol del 2-1, proprio dal capitano dei Lancieri, obiettivo di mercato bianconero per rinforzare la difesa del futuro. Difficile che venga promosso titolare nella prossima stagione, Paratici andrà sul mercato per trovare un nuovo centrale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

QS: 5

Tuttosport: 5