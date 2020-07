Le pagelle di Sanchez - Ha il fuoco dentro e l'Inter pende dai suoi piedi. Se fosse sempre sano...

"Ogni (buona) idea dell'Inter passa dai suoi piedi": la pagella di Tuttosport definisce alla perfezione la prestazione di Alexis Sanchez nella vittoria per 3-1 contro il Torino. Oltre all'assist per Diego Godin, c'è stato infatti molto di più, come per esempio la palla soffiata a Izzo da cui è nato il terzo gol nerazzurro. Il Niño Maravilla ha il "fuoco dentro", come scrive La Gazzetta dello Sport, e l'odierna pioggia di 7 e 7,5 è quindi senza alcun dubbio meritata. In attesa di definire un futuro che Sanchez e l'Inter sembrano intenzionato a proseguire insieme, con nuove consapevolezze e un feeling mai così forte. "Se fosse stato sempre sano...", rimpiange FcInterNews.it visti gli infortuni che ne hanno compromesso la stagione.

Queste tutte le pagelle odierne di Alexis Sanchez:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FcInterNews.it: 7,5