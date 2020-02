vedi letture

Le pagelle di Sarri: migliorano gioco e compattezza, ma i problemi non mancano

"Dopo le ultime deludenti prestazioni in trasferta, la Juve ritrova la vittoria e, a tratti, anche un bel gioco". E' così che abbiamo riassunto la prova della Juventus e quindi i progressi di Maurizio Sarri contro la SPAL, vinto per 2-1. Il voto in pagella di Tuttomercatoweb.com è 6,5, come quello del Corriere dello Sport. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, per cui "un marziano faticherebbe a immaginare che questa è una squadra di Sarri. La posizione di CR7 e l'assenza di un play vero sono i primi problemi. Almeno come la fascia destra e le mezzali". Tuttosport promuove a pieni voti l'ex Napoli perché vede una Juve in crescita a livello di brillantezza e compattezza.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttojuve.com: 6,5