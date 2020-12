Le pagelle di Shomurodov: la Serie A parla anche uzbeko. Promosso, può dire la sua in Italia

Genoa-Parma, finita 2-1 per i ducali, è stata una gara a suo modo storica per la Serie A. Per la prima volta, infatti, un calciatore uzbeko ha segnato una rete nel massimo campionato italiano. Si tratta di Eldor Shomurodov, centravanti dei rossoblù, giudicato in maniera positiva da tutti gli osservatori. “Promosso - scrive La Gazzetta dello Sport a corredo del 6,5 in pagella - dimostra che in Italia può dire la sua”. Stesso voto anche per Tuttosport: “Segna ed è l’uomo più pericoloso del Grifone”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

GenoaNews1893: 6