Prova maiuscola per Lukasz Skorupski contro la Fiorentina, per la stampa è nettamente il migliore in campo della contesa per quanto riguarda il Bologna di Mihajlovic: il polacco riscatta qualche incertezza di troppo dell'ultimo periodo, in particolare quella nella vittoria di Torino. Superlativa in particolare la parata su Muriel nel corso del primo tempo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 6,5

Tuttosport: 7