Le pagelle di Ten Hag: il suo capolavoro. Juve e Allegri annichiliti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik Ten Hag sta vivendo una stagione da numero uno, da protagonista, e dopo aver eliminato sia il Real Madrid che la Juventus adesso sogna di arrivare fino in fondo alla Champions League, con una squadra giovane e spensierata, che rappresenta il suo capolavoro. La Juventus è stata annichilita, così come il suo collega Massimiliano Allegri, per un Ajax che gioca benissimo al calcio e che non ha davvero paura di niente e di nessuno.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5