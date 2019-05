© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli continua a sognare la salvezza e Hamed Junior Traore è stato un vero e proprio gladiatore nella sfida di ieri a Marassi contro la Sampdoria. Imbecca alla perfezione Caputo per la prima occasione da rete del match (palo), poi confeziona un assist al bacio per l'1-0 firmato Farias e infine salva il risultato sulla linea dopo un tentativo di Ramirez. È l’anima combattiva della squadra azzurra, man of the match insieme a Farias.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7