© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aveva cercato il gol con una meravigliosa mezza rovesciata, l'ha trovato nel finale con un bell'inserimento. Non è bastato all'Empoli per battere il Cagliari (la gara è finita 2-2), ma Miha Zajc è così riuscito a riprendersi un ruolo centrale nelle dinamiche dei toscani. Voti alti, per lo sloveno di Iachini, tornato dalle cronache di mercato a quelle di campo con grande disinvoltura: difficile leggere giudizi al di sotto del 7.