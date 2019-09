Le pagelle di Zaniolo: croce e delizia, strappa e sbaglia nel KO Roma

Croce e delizia della Roma, Nicolò Zaniolo divide la critica. E nella sconfitta dei giallorossi contro l'Atalanta gioca una partita a due facce: ammonito e impreciso, ma anche in grado di saltare Palomino per poi perdersi in un bicchiere d'acqua sotto porta. Così i voti vanno dal 5 di TMW e La Gazzetta dello Sport ai 6 di Tuttosport ("un paio di strappi dei suoi nel primo tempo") e Corriere della Sera. Nel mezzo, il Corriere dello Sport ("al di là di un paio di spunti non va") e VoceGiallorossa con due 5,5.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Vocegiallorossa: 5,5