Josip Ilicic entra in campo, assieme al Papu Gomez, e l'Atalanta - anche se un po' più sulla lunga distanza - rimonta il doppio svantaggio della Fiorentina, con anche la firma dello sloveno, grande ex di turno. Come accade quasi da consuetudine, il numero 72 orobico quando vede viola colpisce. "Come da prassi segna alla Fiorentina", il commento di Tuttosport. "Quando ha il pallone lui, la difesa viola trema" il nostro commenti. Stampa leggermente divisa sulla valutazione, che oscilla tra il 6,5 e il 7.

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7

TuttoAtalanta.com: 7