Una chance clamorosa a tu per tu con Dragowski, non sfruttata. Poi poco altro. Questa, in estrema sintesi, la prestazione offerta da Duvan Zapata ieri contro la Fiorentina. Ben marcato da Pezzella, il colombiano non trova molto spazio per far male. Sbaglia diversi tocchi, come evidenziato anche da Tuttosport. L'errore davanti a Dragowski "fa capire che oggi non è in giornata ed è la miglior (o peggiore) cartolina della sua partita", sottolinea la nostra valutazione in pagella. Per tutti, comunque, il giudizio è piuttosto chiaro: insufficienza. Per quasi l'intera totalità, anche grave.

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

TuttoAtalanta.com: 5,5