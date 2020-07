Le pagelle di Chiesa: prima inesistente, poi irritante. Sbaglia e s'innervosisce

Inesistente da attaccante, irritante da esterno. Federico Chiesa stecca nel disastro collettivo della Fiorentina che perde in casa contro il Sassuolo. E i giudizi non sono affatto clementi: "sbaglia la prima palla gol e si innervosisce", scrive La Gazzetta dello Sport, che è anche la più dura (voto 4). Un solo tiro in porta dopo tre minuti non basta, per un gioiellino come il talento dei viola.

