L'urlo del Ninja non è bastato all'Inter per battere la Juventus. Eppure quel gol di Radja Nainggolan lascia una bella sensazione, perché stupendo e soprattutto simile ad un altro più dolce, quello di Maicon, sempre con la Juve. L'ex Roma è l'uomo più pericoloso dei suoi e costringe Allegri a dedicargli una marcatura speciale per la prima mezzora. Aspetto - questo - sottolineato da La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un bel 7 in pagella. Stesso voto dal Corriere della Sera, che va al di là del gol: tagli, aperture, sgasate che fanno male alla Juve, c'è tutto questo nel suo repertorio. Mezzo voto in meno da Tuttosport, che sottolinea come il suo lavoro nel primo pressing sia importante.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7