Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: tentazione Leao per Pioli

17^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la lunghissima 17^ giornata del campionato di Serie A, dopo Sampdoria-Juventus di mercoledì e Fiorentina-Roma di ieri. Oggi altri anticipi, poi tutto il programma di domenica, mentre Lazio-Hellas Verona è stata spostata addirittura al cinque febbraio. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 17° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini ritrova Ilicic e Gomez, i due andranno a supporto di Muriel. Dubbio Pasalic in mediana, il croato se la gioca con Freuler ma nelle ultime ore le sue quotazioni sono in grande crescita. Non è da escludere un impiego del centrocampista ex Chelsea dall’inizio, con Muriel in panchina e Ilicic falso nueve: in questo caso giocherebbe anche lo svizzero. Hateboer, De Roon e Gosens sono sicuri di una maglia, come i tre davanti a Gollini: Toloi, Palomino e Djimsiti verranno riconfermati nella linea a tre.

COME ARRIVA IL MILAN - Due squalifiche pesano su Pioli. Soprattutto quella di Theo Hernandez, fin qui il migliore dei rossoneri in stagione. Per sostituirlo, c'è Rodriguez, sicuramente più avanti rispetto a Calabria per il ruolo di terzino sinistro. Assente anche Paquetà, ma l'undici tipo del Diavolo pare comunque ormai ben definito, con Kessie-Bennacer-Bonaventura a centrocampo e Suso-Piatek-Calhanoglu lì davanti. La tentazione è sempre quella di vedere Leao in attacco, ma il polacco è in netto vantaggio.