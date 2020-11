Le probabili formazioni di Genoa-Parma: Paleari titolare. Brugman in regia per Liverani

vedi letture

▪ Genoa-Parma - Lunedì, ore 20.45 al Luigi Ferraris, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Genoa 5 punti, Parma 6 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Il derby vinto rappresenta un’iniezione di fiducia importante per il Genoa di Rolando Maran. Il tecnico rossoblu dovrebbe confermare il 3-5-2 con Paleari fra i pali, mentre in difesa, al fianco di Goldaniga e Bani, potrebbe anche rientrare Masiello dal primo minuto. A centrocampo Badelj potrebbe ottenere una maglia da titolare fra Lerager e Sturaro a destra e Rovella sinistra, mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Ghiglione e Pellegrini. In attacco nessuno toccherà la maglia da titolare a Scamacca che potrebbe essere affiancato da Pandev, in vantaggio su Pjaca.

COME ARRIVA IL PARMA - Archiviata la sconfitta contro la Roma, il Parma di Fabio Liverani, vincente in Coppa Italia contro il Cosenza, si prepara per la delicata trasferta di Genova contro il Genoa con una grande certezza: non si vedrà più il 3-5-2. Il tecnico dei ducali dovrebbe riproporre il 4-3-1-2 vistosi in Coppa, con Brunetta sulla trequarti a supporto di Inglese e di Gervinho. Due, in sostanza, i ballottaggi per il tecnico crociato: il regista e il terzino destro. Dietro Liverani dovrebbe affidarsi a Osorio e Bruno Alves centrali, con Gagliolo dirottato a sinistra visto l'infortunio di Pezzella, mentre a destra Iacoponi pare in vantaggio sul belga Busi. Allo stesso modo, a centrocampo Kurtic e Kucka sono sicuri di un posto, mentre Brugman sostituirà l'infortunato Cyprien in cabina di regia.