Le probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari: Pessina e Zaccagni sulla trequarti

Finalmente la ripresa: la Serie A torna, non dal vivo ma in televisione, in ossequio a tutte le accortezze indicate dalle autorità nella lotta al Coronavirus. E in Italia si torna a respirare aria di normalità, almeno per quello che si riguarda lo sport più amato del paese. Ma prima della ripartenza "ufficiale", i quatto recuperi rimandati al momento dello stop e che vedranno in campo Hellas Verona e Cagliari. Le ultime sulla gara del Bentegodi (fischio d'inizio sabato alle 21.45), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - È lecito pensare che Juric possa ripartire dai suoi fedelissimi: rispetto al ko di Genova, che ha preceduto il lungo stop, torneranno certamente Faraoni, Veloso e Borini - all'epoca squalificati i primi due, e infortunato il terzo. Solita bagarre per la trequarti: Pessina e Zaccagni sono i papabili titolari, ma restano ampiamente in corsa sia Verre che Salcedo. Quasi un mantra, dalla cintola in giù: Lazovic a sinistra, Amrabat in tandem con Veloso nella mediana a due, Rrahmani, Gunter e Kumbulla nel terzetto a protezione di Silvestri.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Le assenze a centrocampo potrebbero convincere Zenga a modificare i piani tattici, che prevedevano il ritorno al 3-5-2 con la difesa formata da Cacciatore, Ceppitelli e Pisacane, Nandez e Pellegrini a fungere da quinti, con il trio Ionita-Cigarini-Rog al centro, dietro la coppia d'attacco formata da Simeone e Pereiro. Altra possibilità è rappresentata dalla conferma del solito 4-3-2-1, con Cacciatore e Pellegrini come terzini, Pisacane e Ceppitelli in difesa; Nandez, Cigarini e Rog al centro, Pereiro e Ionita alle spalle di Simeone.