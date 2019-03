Le ultime su Bologna-Cagliari: Mihajlovic prepara la sorpresa tattica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunch game salvezza tra Bologna e Cagliari nella giornata di domenica. Sinisa Mihajlovic potrebbe puntare anche sul 4-3-1-2: nuovo atteggiamento tattico possibile con Soriano dietro a Destro e Santander. E' un'ipotesi: l'altra, la sicurezza tattica, vedrebbe la conferma di Palacio nel tridente con Sansone e Destro fuori, dopo il rientro in gruppo. In panchina andrebbe anche Dzemaili mentre dietro Lyanco ed Helander si giocano una maglia accanto a Danilo. Nei sardi il dubbio riguarda Birsa: l'ex Chievo dovrebbe recuperare alla stregua di Romagna, out invece Klavan e Cerri. Nel 4-3-2-1 di Rolando Maran, però, l'idea è quella di vedere Barella-Joao Pedro dietro a Pavoletto. Squalificati Farfò e Cigarini: spazio a Bradaric e Deiola o Padoin.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander (Danilo), Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone (Dzemaili in caso di 4-3-1-2), Santander, Palacio (Destro in caso di 4-3-1-2).

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna (Pisacane), Ceppitelli, Pellegrini; Deiola (Padoin), Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.