Le ultime su Bologna-SPAL: Medel c'è, dubbio Tomovic per Semplici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi:

Per il derby con la SPAL Mihajlovic potrà contare su tutti gli effettivi, compreso il neo arrivato Gary Medel. Il cileno è in ballottaggio con Poli per un ruolo da titolare: favorito comunque l’italiano. Così come Dzemaili è favorito su Kingsley (in dubbio) per l’altro posto in mediana. Per il resto si va verso la conferma della squadra vista a Verona con Palacio centravanti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

Semplici riflette sull'opzione Tomovic titolare, discussa anche nella conferenza stampa pre-partita, ma anche sulla riproposizione di Igor come laterale mancino dopo le ottime risposte date nella gara d'esordio contro l'Atalanta. E proprio dalla Dea è arrivato l'ultimo arrivo Reca, il quale inizialmente dovrebbe però sedere in panchina.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco.

Allenatore: Semplici.