Le ultime su Frosinone-Atalanta: Pinamonti il riferimento per Baroni

Superato il turno di Coppa Italia, l'Atalanta si rituffa in campionato con l'obiettivo di continuare a salire in classifica e puntare all'Europa: il Frosinone, dopo la rovinosa caduta contro il Chievo dell'ultima gara del 2018, cerca tre punti importanti per continuare a sperare nella salvezza. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Ci sarà Ariaudo, che dovrebbe stringere i denti, mentre non recupera Zampano, fuori per un fastidio muscolare. Squalificati Ciano e Capuano, davanti toccherà a Campbell fare coppia con Pinamonti, con Ciofani in odore di addio.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Brighenti, Ariaudo; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti.

In casa Atalanta pochi dubbi per Gasperini, che dovrebbe confermare il duo di esterni Gosens-Castagne, mentre in attacco Zapata sarà il punto di riferimento per Ilicic e Gomez. In difesa dovrebbe esserci ancora Mancini dal primo minuto, con Masiello in panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.