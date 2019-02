Le ultime su Frosinone-Lazio - Viviani spera. Inzaghi senza Milinkovic

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone arriva alla sfida contro la Lazio galvanizzato dalla vittoria per 4-0 ottenuta sul campo del Bologna e che ha dato un'altra piccola speranza di salvezza alla squadra di Baroni. I biancocelesti, sconfitti in campionato dalla Juventus, arrivano comunque col morale alto grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Inter in Coppa Italia.

Il tecnico dei ciociari conferma in toto la difesa uscita imbattuta al Dall'Ara con Krajnc in netto vantaggio su Goldaniga. A centrocampo sogna di poter esordire in questa stagione di Serie A uno degli ultimi acquisti ovvero Viviani anche se Valzania è in vantaggio. In attacco confermatissimi Ciano e Pinamonti.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Milinkovic-Savic squalificato con Parolo che si abbassa sulla linea dei mediani al fianco di Lucas Leiva. In difesa dubbio tra Wallace e Bastos sulla destra con il primo in vantaggio. A sinistra giocherà Marusic. Uno tra Luis Alberto e Correa rischia di restare fuori dopo le fatiche di Coppa. Caicedo è pronto a prenderne eventualmente il posto.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

Lazio (4-2-3-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu, Marusic; Parolo, Leiva; Luis Alberto, Lulic, Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi