Le ultime su Genoa-Torino: Mazzarri senza Zaza, torna Sanabria dal 1'

Dopo il ko nel derby, per il Genoa è il momento del riscatto, immediato, perché la zona rossa della classifica si avvicina e Prandelli dovrà sfruttare il turno interno per non rischiare di rimanere invischiato in una lotta per non retrocedere che sembrava non riguardare più i rossoblù qualche settimana fa. Ma il Torino, reduce da due deludenti pareggi, ha le stesse motivazioni, con l'obiettivo Europa che rischia di sfuggire ancora. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

Nel Genoa saranno squalificati Pandev e Biraschi mentre a centrocampo rientra Sturaro. L’unico dubbio di Prandelli, che sembra orientato alla conferma del 3-5-2, riguarda la mediana con Rolon in vantaggio su Lerager per un posto al fianco di Veloso. In difesa potrebbero rientrare Gunter e Zukanovic ai lati di Romero mentre Criscito dovrebbe essere alzato sulla linea dei cinque come esterno sinistro. In attacco ci sarà Kouamé insieme a Sanabria.

● I convocati di Prandelli: non ancora comunicati.

● Le parole di Prandelli : "La squadra è viva al 100%, Toro da temere"

GENOA (3-5-2): Radu; Gunter, Romero, Zukanovic; Lazovic, Sturaro, Veloso, Rolon, Criscito; Sanabria, Kouamé.

Allenatore: Prandelli.

Assente Zaza per squalifica dopo l'incredibile rosso dello scorso weekend, Falque per infortunio, in forte dubbio Djidji per il problema al ginocchio e ballottaggio fra Aina e De Silvestri, che lunedì é stato operato al naso, tra Meité e Lukic, ma anche tra Berenguer e Parigini. Baselli potrebbe giocare più alto, in attacco rientra dalla squalifica Belotti.

● I convocati di Mazzarri: out Djidji, come sì come Zaza e Iago Falque

● Le parole di Mazzarri : "Servono più cattiveria e cinismo sotto porta"

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Allenatore: Mazzarri.