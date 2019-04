Le ultime su Juventus-Fiorentina: torna Ronaldo, per festeggiare?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' tempo di festeggiamenti per la Juve? Se sì, a Firenze saranno di certo in tono minore, sia per la rivalità con i viola che per la delusione europea, ancora fresca. Cristiano Ronaldo torna a giocare in Serie A, di fronte avrà una squadra con la testa alla Coppa Italia probabilmente, ma che vorrebbe ancora ritardare l'ottavo Scudetto dell'acerrimo rivale. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

Montella sa che deve gestire le energie per il vero appuntamento clou, giovedì con l'Atalanta, ma la distanza di cinque giorni potrebbe comunque consentirgli di apportare pochi cambi. Possibile che rifiati per esempio Biraghi, uno dei più impiegati, in favore della novità Hancko sulla fascia sinistra, così come Veretout a centrocampo, in favore del ritorno di Fernandes da play, e Muriel davanti, rimpiazzato da Mirallas. Il modulo dovrebbe essere ancora 3-5-2.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Fernandes, Dabo, Hancko; Simeone, Chiesa.

Sarà la migliore formazione della Juventus, stando alle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ad affrontare la Fiorentina in quello che potrebbe essere il match decisivo per raggiungere l'ottavo Scudetto consecutivo. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nel corso della seduta d'allenamento pomeridiana, ma stando alle ultime raccolte Kean è favorito per una maglia da titolare al fianco di Ronaldo, mentre sulle corsie laterali a centrocampo si schiereranno Cuadrado e Spinazzola.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Bentancur, Spinazzola; Ronaldo, Kean.