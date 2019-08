Le ultime su Juventus-Napoli: novità Rabiot, ancora Mertes falso nueve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici hanno parlato oggi in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Rabiot possibile titolare e dunque unico cambio rispetto a Parma: ancora verso l'esclusione Rugani e Ramsey, anche se per il primo la trattativa per il trasferimento alla Roma si è notevolmente raffreddata. Per quanto riguarda la presenza di Sarri, Martusciello in conferenza stampa non ha voluto sbilanciarsi, seppur dopo una settimana di allenamenti seguita al campo, a stretto contatto con la squadra.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Martusciello.

Lozano ancora in attesa, perché Ancelotti non dovrebbe toccare molto rispetto all'undici che ha vinto in rimonta sulla Fiorentina nello scorso weekend: ancora Mertens centravanti dunque, con Ruiz avanzato sulla trequarti e Callejon-Insigne sulle corsie laterali. Dubbio Malcuit-Di Lorenzo sulla fascia destra, mentre Hysaj potrebbe anche non essere convocato. Il Valencia è in pressing su di lui.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.

Allenatore: Ancelotti.