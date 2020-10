Le ultime su Young Boys-Roma: tante novità per Fonseca, Mayoral dal 1'

vedi letture

Paulo Fonseca cambia tanto. Anzitutto il portiere: i pali della Roma, che alle 18,55 affronterà a Berna lo Young Boys, dovrebbero essere infatti difesi da Pau Lopez, con Mirante titolare in Serie A. La principale novità rispetto alla formazione iniziale schierata col Benevento è il ritorno al 4-2-3-1, poi avvenuto a gara in corso contro i sanniti. Ibanez-Kumbulla al centro della difesa, Karsdorp o Peres a destra e Spinazzola o Santon sulla sinistra. Villar dovrebbe agire in mediana con Cristante, qualche novità in attacco: chance dal 1' per Borja Mayoral al posto di Dzeko da centravanti, con Pellegrini ci dovrebbe essere solo uno tra Mkhitaryan e Pedro, più Perez.