Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Non sarà il mese di gennaio quello in cui Giuseppe Marotta, da poche settimane nuovo ad dell'Inter, prenderà pieno possesso del calciomercato del club nerazzurro. Compito principale in questo mese di gennaio sarà soprattutto quello di bloccare i migliori giovani in chiave nerazzurra per la prossima stagione: da Andersen a Barella, passando per Romero, Tonali, Trincao e non soli. Su questi nomi, la società nerazzurra ragionerà già in questi giorni per poi operare attivamente la prossima estate quando ci sarà almeno una cessione importante (Perisic in pole) e si proverà a rinforzare la squadra con un top player per reparto.

Tornando a gennaio, possibile qualche operazione in sinergia. E' il caso di Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro, che potrebbe essere acquistato e poi girato in prestito altrove, o Abdallah Basit dell'Arezzo. Per la prima squadra, l'unico reparto che potrebbe essere rinforzato qualora dovesse presentarsi una occasione importante è il centrocampo. Mentre in difesa, nonostante la richiesta di Joao Miranda di andare via subito, la società fa sapere che se ne riparlerà in estate, quando l'addio del brasiliano sarà praticamente certo.