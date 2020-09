Mercato e liste da 25 - Cagliari, chapeau al vivaio sardo. Un solo slot sprecato

vedi letture

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Cagliari 2020-2021 - 20 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Simone Aresti, Simone Pinna, Daniele Ragatzu

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Cragno, Guglielmo Vicario, Luca Ceppitelli, Fabio Pisacane, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti

Altri elementi della rosa: Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Christian Oliva, Filip Bradaric, Nahitan Nandez, Marko Rog, Joao Pedro, Giovanni Simeone, Razvan Marin, Marko Pajac, Gaston Pereiro

Under 22: Sebastian Walukiewicz, Andrea Carboni, Alessandro Tripaldelli, Gabriele Zappa, Riccardo Ladinetti, Fabrizio Caligara, Matteo Tramoni, Riccardo Sottil, Zito Luvumbo

La situazione del Cagliari - Beata gioventù. Quella che consentirà a Eusebio Di Francesco una rosa più che ampia, soprattutto grazie agli under 22. Nella squadra attuale, infatti, il Cagliari ha 20 giocatori, di cui ben tre cresciuti nel proprio vivaio. Di fatto, i sardi sono tra le poche squadre di Serie A a sfruttare quasi tutti i quattro slot a propria disposizione sotto questo profilo. Curiosamente, di questi tre, in questo momento nella lista presentata in Lega non vi è Daniele Ragatzu: probabile che venga aggiunto in un secondo momento.