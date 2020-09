Mercato e liste da 25 - Crotone, 19 over 22. Per Ursino altri due possibili colpi

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Crotone 2019-2020 - 19 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: -

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alex Cordaz, Marco Festa, Antonio Mazzotta, Andrea Rispoli, Luca Cigarini, Giovanni Crociata, Salvatore Molina, Luca Marrone, Mattia Mustacchio

Altri elementi della rosa: Nicolas Spolli, Vladimir Golemic, Lisandro Magallan, Guillame Gigliotti, Ahmad Benali, Eduardo Henrique, Simy, Junior Messias, Emmanuel Riviere

Under 22: Giuseppe Cuomo, Niccolò Zanellato, Jean Evans, Denis Dragus, Augustus Kargbo, Gian Marco Crespi

La situazione del Crotone - 19 calciatori over e 6 under: il Crotone ha carta bianca per lavorare come meglio crede nelle prossime due settimane, non avendo esigenza di cessioni immediate per non intasare la rosa a disposizione di Stroppa. Al momento, non avendo calciatori cresciuti nel proprio vivaio, i pitagorici possono contare su 21 slot complessivi per gli over 22.