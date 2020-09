Mercato e liste da 25 - Sassuolo, nessun problema over. Squadra ricca di giovani

vedi letture

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Sassuolo 2020-2021 - 21 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Berardi

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Gian Marco Ferrari, Federico Peluso, Francesco Magnanelli, Pedro Obiang, Luca Mazzitelli, Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Filippo Romagna, Federico Ricci

Altri elementi della rosa: Marlon, Jeremy Toljan, Mehdi Bourabia, Filip Djuricic, Vlad Chiriches, Georgios Kyriakopoulos, Kaan Ayhan, Jeremie Boga, Lukas Haraslin,

Under 22: Rogerio, Hamed Traorè, Manuel Locatelli, Andrea Ghion, Giacomo Raspadori, Mert Muldur, Stefano Turati, Claud Adjapong, Jens Odgaard, Gianluca Scamacca

La situazione della Sassuolo - Un solo calciatore formato nel vivaio, ma nessun problema di esuberi per il Sassuolo, che ha 20 calciatori over e ben 11 under 22 in rosa: il direttore sportivo Rossi potrà dedicarsi a piazzarne qualcuno in prestito in queste ultime due settimane. Peraltro, l'ormai imminente uscita di Marlon porterà un ulteriore slot libero nell'ambito degli over.